المياومون وجباة الأكراء: الاستمرار في التحرك حتى تحقيق المطالب

طالب المتحدث باسم لجنة العمال والمياومين وجباة الأكراء، لبنان مخول، بدفع الرواتب المتوجبة على المسؤولين مند ثلاثة أشهر لأن هذا الوضع يتكرر دائما مند خمسة سنوات، مشيراً الى ان الشركات تمارس عملية الضغط على المؤسسة لأخد أفضل الشروط في تجديد العقود.

وأضاف مخول خلال الاعتصام الذي نفذته اللجنة أمام شركة دباس في كورنيش النهر: “ليس لنا علاقة بما يجري بين الشركات والمؤسسة، وما يعنينا هو دفع رواتب ألف عائلة، لدينا مسؤوليات تجاه اولادنا من دفع أقساط المدارس إلى غيرها من الامور الحياتية”.

وتابع: “فوجئنا بتوظيف 139 شخصاً في شركة “ترايكوم” في الوقت الذي نجحنا نحن عبر مجلس الخدمة المدنية، حتى اننا لم نثبّت في ملاك المؤسسة، وهذه فضيحة كبيرة، فالدولة تتغاضى عن تثبيتنا، في الوقت الذي توظف فيه من خارج المؤسسة”.

وطالب مخول بدفع الرواتب لأنه حق مقدس، مؤكداً الاستمرار في التحرك حتى تحقيق مطالبهم.