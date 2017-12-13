الولايات المتحدة تعلن رسمياً عن 120 مليون دولار… للجيش اللبناني

شددت السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد على ضرورة مساعدة المجتمع الدولي كما الولايات المتحدة لبنان، لافتة بعد لقائها رئيس الحكومة سعد الحريري الى أن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، لفتت الانتباه إلى إعادة الحكومة اللبنانية التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية، وأعادت الى الاذهان التزامات لبنان السابقة بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرارين 1559 و 1701.

ولفتت الى المساعدة الأميركية التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش اللبنانية، والتي تقدر قيمتها بأكثر من مائة وعشرين مليون دولار.

وقالت ريتشارد: “سعدني عودة قائد المنطقة المركزية الوسطى، الجنرال جوزف فوتيل، إلى بيروت معنا اليوم.

لقد عدنا للتو من لقاء مع رئيس الحكومة، وقد أجرينا معه محادثة ممتازة حول التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة. لقد تحدثنا أيضا عن الكيفية التي يمكن بها، للولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع، دعم لبنان في هذه الأوقات الصعبة. ففي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، اجتمعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في باريس للاعتراف بدور رئيس الوزراء الحريري كشريك رئيسي في الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره.

لقد لفتت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الانتباه إلى إعادة الحكومة اللبنانية التأكيد على سياسة النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية، وأعادت الى الاذهان التزامات لبنان السابقة بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرارين 1559 و 1701.

كما دعمت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان قادة لبنان السياسيين ومن ضمنهم رئيس الحكومة، الذين يمثلون جميع اللبنانيين والذين تحدثوا بصوت واحد للقول بأن ازدهار الشعب اللبناني واستقرار هذا البلد، يعتمدان على قدرته على تجنب الانخراط في الصراعات الإقليمية.

ومن جانبنا، نحن الولايات المتحدة، نواصل التزامنا الطويل الأمد بشعب لبنان ومؤسساته، بما في ذلك الجيش اللبناني. اما مع الجنرال فوتيل، فقد ناقشنا مع رئيس الحكومة وقائد الجيش، في وقت سابق اليوم، ثلاثة برامج جديدة لوزارة الدفاع الأميركية نحن في صدد الإعلان عنها اليوم.

هذه الأنظمة، التي تقدر قيمتها بأكثر من مائة وعشرين مليون دولار، تشمل ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD 530G ، وست طائرات بدون طيار جديدة من طرازScan Eagle بالإضافة الى أحدث أجهزة اتصالات والرؤية الليلية. هذه المعدات المتقدمة، ستساعد الجيش في بناء قدراته الثابتة والقوية من اجل القيام بعمليات حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان وشعبه.

أود ان ارحب مرة ثانية بعودة الجنرال فوتيل الى لبنان، مثال عظيم آخر على دعمنا للبنان وللجيش اللبناني”.

من ناحيته أشار قائد القيادة المركزية الاميركية في الشرق الاوسط الجنرال جوزيف فوتيل من السراي الى المحادثات الممتازة التي اجريت مع الرئيس الحريري، مبدياً اعتقاده بأننا بدأنا باتخاذ بعض الخطوات للمضي قدما في تمتين علاقاتنا.

وقال: “شكرا حضرة السفيرة واسمحي لي ان اعبر عن سروري بالعودة الى بيروت وان تكون لي فرصة لقاء رئيس مجلس الوزراء اضافة الى قائد الجيش صباح اليوم، سوف اكرر ما قالته سعادة السفيرة ، لقد اجرينا محادثات ممتازة واعتقد اننا بدأنا باتخاذ بعض الخطوات للمضي قدما في تمتين علاقاتنا . في النهاية يمكنني ان اقول اننا فخورون جدا بشراكتنا مع القوى اللبنانية المسلحة وهم محترفون وفعالون ويضعون مصلحة الشعب اللبناني نصب اعينهم ، وانا هنا اتحدث نيابة عن القيادة الوسطى الاميركية ونحن فخورون جدا بادائهم ويسرنا ان نكون شركاء لهم”.