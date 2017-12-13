سفارة الامارات تقدم جهازا طبيا لمستشفى سير الضنية الحكومي

اعلنت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في بيان انها قدمت عبر “ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية” جهازا طبيا متطورا إلى مستشفى “سير الضنية الحكومي” في شمال لبنان بمكرمة من “جمعية الشارقة الخيرية” بعد معاينة حاجة المستشفى الملحة خاصة أنها تستقبل عددا لا يستهان به من المرضى اللبنانيين، إضافة إلى تحملها عبء كثافة النازحين السوريين المتواجدين في المنطقة.

وقد أعرب مدير ورئيس مجلس إدارة المستشفى عمر فتفت عن شكره لهذه المكرمة السخية، وقال “هذه ليست أول مساعدة تقدمها دولة الامارات العربية المتحدة المعروفة بسخائها وحب عمل الخير والسعي إلى خدمة الانسان”. وأضاف: “لنا تجارب سابقة وهذا الجهاز الطبي سيعود بالمنفعة على الجميع خصوصا أن عمل المستشفى كاد أن يتوقف لا سيما العمليات الجراحية”.

وتابع: “جهاز Mobile C- ARM سيمكننا من معاودة العمل وتقديم أفضل الخدمات الطبية”. وختم بالقول: “دور الامارات التنموي والانساني معروف وتتحدث عنه تقديمات أهل الخير من المتبرعين الاماراتيين وأولهم “جمعية الشارقة الخيرية” التي نتمنى لها أن تستمر في مسيرة العطاء”.