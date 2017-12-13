اردوغان اتهم ترامب بالتفكير بـ”عقلية صهيونية”

اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظيره الاميركي دونالد ترامب بالتفكير بـ”عقلية صهيونية”، اثر اعترافه بالقدس عاصمة لاسرائيل، مضيفا انه لم يعد لواشنطن اي دور في عملية السلام.

وقال اردوغان في ختام قمة منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول: “ان فلسطين هي المالك الحقيقي لهذه الاراضي. هذا نتيجة عقلية صهيونية”.

أضاف: “مصير القدس لا يمكن ان يترك بأيدي بلد يرتوي بالدماء ويوسع حدوده عبر قتل اطفال ومدنيين ونساء بوحشية”.

وتابع: “لم يعد من الوارد” ان تضطلع الولايات المتحدة بدور وسيط في النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني”.

ودعت منظمة التعاون الاسلامي في ختام قمة طارئة، العالم الى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

وقال القادة في بيانهم الختامي: “نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وندعو الدول الى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها”.

واثار قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 6 كانون الاول الحالي ادانة في كل انحاء العالم وتظاهرات غاضبة في العديد من دول الشرق الاوسط وكذلك اعمال عنف في الاراضي الفلسطينية والقدس. واستشهد 4 فلسطينيين واصيب المئات بجروح منذ الخميس الماضي.