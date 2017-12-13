“بعدنا مطوّلين بالنا”… كرم: لقاء جعجع – الحريري رهن حصولنا على ايضاحات

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أنه اصبح واضحاً لدى الجميع ان هناك مسؤولين داخل “تيار المستقبل” يحاولون عبر توجيه اصابع الاتّهام لـ “القوات” في امور لا يُمكن ان تُقدم عليها وذلك بهدف تغطية شيء ما يخجلون به، وهذا يدل الى ان هناك صفقات وتفاهمات عقدها هؤلاء المسؤولون ويريدون لـ”القوات” اما ان تكون صامتة او غائبة، الا اننا نطمئنهم باننا لن نكون غائبين ولا صامتين.

وأوضح في حديث لـ”المركزية”، ان اللقاء بين جعجع والحريري لن يتأثّر بما يحصل، وتابع: “هؤلاء “المسؤولين” يسعون الى تأخيره كي لا نقول إلغاءه و”تخريب” العلاقة بين “التيار” والحزب من اجل مصالحهم الشخصية”، مطمئناً هؤلاء الى ان العلاقة بين الرجلين والحليفين اعمق واقوى بكثير من مصالحهم.

ولفت الى “ان اللقاء رهن بحصولنا على ايضاحات من “المستقبل” لاداء هؤلاء المسؤولين “المشكوك بأمرهم”، وحتى الان لم نتلق ما نطلبه من ايضاحات ما يعني ان اللقاء لن يُعقد قريباً”.

اما عن “البحصة” التي سيبقّها الحريري كما اعلن، اردف كرم: “نحن غير معنيين بها، لا بل ان لدينا “بحصات” كثيرة “بعدنا مطوّلين بالنا انو ما نبقّا”.

وعن “الثمن” الذي قد تتكبدّه “القوات” نتيجة موقفها من استقالة الحريري، من خلال قيام تحالف انتخابي عريض ضدها، استطرد: “اولاً “القوات” لم تستند على تحالفاتها الانتخابية لحصد مقاعد نيابية ورفع شعبيتها، وانما على جمهورها، وثانياً القانون الانتخابي بصيغته النسبية يمنع قيام تحالفات انتخابية عريضة، فكل حزب وتيار يتمثّل نسبياً من خلال الاصوات التي تصبّ في مصلحته”، الا انه لم يفوّت في المقابل التذكير “بأن لدى “القوات” الكثير من الحلفاء والاصدقاء الذين ينتظرون عقد تحالف انتخابي معها”.

واعتبر رداً على سؤال “ان الوعود التي يُغدقونها على اللبنانيين في شأن استخراج النفط والغاز هدفها “إلهاء” الناس و”بيعهم” الكلام لا اكثر”.

اما في المقلب “الكتائبي”، اعتبر كرم ان قنوات التواصل مفتوحة، علماً انها لم تنقطع حتى في “عزّ” الخلافات، وتابع: “نحن من دعاة القول ان رغم ما حصل ويحصل مع “الكتائب” لا بد من ان تعود العلاقة الى طبيعتها”، آملاً في ان تصبح افضل في المستقبل القريب، لافتاً رداً على سؤال الى ان الزيارات “العلنية” لقيادات من الحزبين على خط معراب-الصيفي غير مطروحة حالياً. وختم: “العلاقة بين “القوات” و”الكتائب” يُفترض ان تذهب في الاتجاه الايجابي”.