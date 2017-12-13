البنتاغون: إيران هددتنا في العراق و”حزب الله” قام بانتهاكات ضد سوريا

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، إيريك باهون، أن “القوات الأميركية” في العراق تلقت تهديدات من “الميليشيا المدعومة من إيران”، وأن واشنطن قادرة على الدفاع عن نفسها.

وأضاف باهون: “تركيزنا يبقى على استمرار هزيمة “داعش”، ونعم شهدنا التهديدات من الميليشيا المدعومة من إيران، ولكن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على الدفاع عن نفسها وحلفائها”.

وفي شأن سوريا، اعتبر باهون أن نظام الأسد والميليشيا المدعومة إيرانياً، مذنبون بانتهاكات ضد الشعب السوري، وأن هذا يقوِّض عملية إيجاد حل للنزاع هناك.

وأضاف: “القوات المدعومة من إيران في سوريا، ومنها “حزب الله”، وكذلك نظام الأسد، مذنبون بانتهاكات ضد الشعب السوري، وهذا يقوِّض إمكان حل النزاع في سوريا، وكما تعلمون لدينا حق الدفاع عن النفس، وسندافع عن أنفسنا”.