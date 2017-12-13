القمة الإسلامية: قرار القدس باطل ولاغ

دان البيان الختامي للقمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول الأربعاء، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرا القرار “باطلا ولاغيا”.

ورأى البيان الختامي أن القرار الأميركي بشأن القدس، يعد إعلانًا بانسحاب واشنطن من دورها كراع للسلام في الشرق الأوسط.

وأضاف القادة في بيان اسطنبول: “نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها”.