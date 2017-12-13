بالفيديو: حملة اعتقالات إسرائيلية تشمل عشرات الفلسطينيين

شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة فجر الأربعاء في مدن فلسطينية عدة، شملت العشرات بينهم أسرى محررون، إثر الاحتجاج المتواصل على القرار الأميركي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

واعتقلت الشرطة اعتقلت 14 فلسطينيا في قرية العيسوية بالقدس، إلى جانب 32 آخرين في الضفة، بحسب ما أفادت “سكاي نيوز”.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن قواته اقتحمت مخيم الفوار في مدينة الخليل، وصادرت بعض الأسلحة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن، الخميس، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ الإعلان الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأربعاء الماضي، يزيد عن 200.

وأشعل القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخطة الرئيس دونالد ترامب لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، موجة تنديد عربية ودولية، فضلا عن مواجهات في كافة المدن الفلسطينية بين محتجين وقوات الأمن الإسرائيلية.