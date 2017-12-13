محليات

جنبلاط: مصاريف السفر للمسؤولين ازدادت

 

غرّد النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلًا: “يبدو ان مصاريف السفر للمسؤولين ازدادت وذللك بالرغم من ازمة ٤تشرين .فغدا سيطرح في جدول الاعمال لمجلس الوزراء اكثر من اربعين بند سفر على سبيل التسوية .كما يقال الشباب مرتاحين على وقتهم .ومن ناحية اخرى تسجل زيادة في عجز الموازنة بحوالي مليار دولار .متى سيسمع كبار القوم ناقوس الخطر”.

 

كلمات مفتاحية:
وليد جنبلاط
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

اخترنا لكم

خبر عاجل