امين عام المجلس الاعلى للروم الملكيين الكاثوليك نعى المطران اندره حداد

نعى امين عام المجلس الاعلى للروم الملكيين الكاثوليك المهندس لويس لحود رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك السابق المطران اندره حداد ودعا جميع اعضاء الهيئة العامة والهيئة التنفيذية الى المشاركة في الصلاة الجنائزية التى ستقام لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الاحد المقبل في كاتدرائية سيدة النجاة زحلة.

واكد لحود ان “المطران اندره حداد سيظل في ذاكرة وقلوب الزحليين والبقاعيين وسيبقى السنديانة الشامخة، لأنه كان صمام الامان في حماية زحلة والبقاع وفي تعزيز العيش المشترك يين العائلات والمذاهب والطوائف. وكان رسول الكلمة والاعتدال. وقد تميز بالجرأة والشجاعة في الدفاع عن حقوق ابناء طائفة الروم الكاثوليك في زحلة وفي لبنان”.

وتقدمت مؤسسة المطران ميخائيل الجميل للحوار والثقافة بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومن الكنيسة الكاثوليكية ومن أهالي زحلة والبقاع ولبنان لرحيل المثلث الرحمات المطران أندره حداد وشددت المؤسسة على القيمة الانسانية للمطران حداد وحضوره الروحي بين أبناء الرعية، وهو الذي كان زميلا للعلامة المطران ميخائيل الجميل ومشاركا معه في العديد من الندوات واللقاءات الروحية والثقافية والحوارية.