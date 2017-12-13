يوم طبي لطلاب “القوات” – البترون

نظمت دائرة الشمال ـ طلاب البترون في حزب “القوات اللبنانية” يوماً طبياً مجانياً في مبنى مدرسة شبطين الرسمية في حضور مرشح “القوات اللبنانية” عن منطقة البترون فادي سعد، رئيس بلدية شبطين انطوان عبود، رئيسة القطاع تينا زهرا، أمين نشاطات دائرة الشمال فادي عيسى والاعضاء.

وشارك في الحملة النائب سامر سعاده، وعدد من المواطنين من مختلف القرى والبلدات البترونية الذين خضعوا لفحوصات مخبرية عامة بإشراف أطباء متخصصين من مختلف الاختصاصات قدموا الاستشارات الطبية بالاضافة الى أطباء الاطفال والقلب والعظم.