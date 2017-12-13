أزمة ديبلوماسية صامتة بين لبنان والسعودية..؟

ثمة أجواء ملتبسة تحيط بالعلاقات الديبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، في ظل تجاهل الخارجية اللبنانية لأهمية العلاقات والمصالح اللبنانية مع السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يتحول الى أزمة صامتة بين البلدين.

وكشفت مصادر متابعة للواء أن المسألة تعود الى البرودة اللبنانية التي قوبل بها تعيين السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب في بيروت، حيث لم يتم تحديد موعد له في وزارة الخارجية لاستلام أوراق اعتماده، تمهيداً لتقديمها الى رئيس الجمهورية حسب الاصول والاعراف الديبلوماسية، تكريساً لإجراءات التعيين، وإيذاناً لبدء نشاطه الديبلوماسي . وقد مضى على وصول اليعقوب الى بيروت اكثر من ثلاثة اسابيع !

وبالمقابل لم يتبلغ لبنان بعد الموافقة السعودية على ترشيح فوزي كبارة سفيراً في الرياض خلفاً للسفير الحالي الذي نقل الى مركز آخر، وذلك رغم مرور اكثر من شهرين على إبلاغ الخارجية السعودية بالقرار اللبناني.