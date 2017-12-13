ماكرون: السعودية تقدم 100 مليون دولار لقوة التصدي للمتطرفين في منطقة الساحل

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ان السعودية ستقدم 100 مليون دولار والامارات العربية المتحدة 30 مليونا، الى القوة المشتركة لدول الساحل التي تحارب المجموعات المتطرفة في مالي والبلدان المجاورة.

وأعلن عن هذه المساهمة خلال اجتماع عقد قرب باريس لتعزيز التعبئة الدولية حول دول الساحل الخمس، فيما تتزايد هجمات المجموعات الجهادية في هذه المنطقة.

وتضم القوة المشتركة لدول الساحل جنودا من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

وانضم قادة هذه الدول الخمس التي تعد من الاكثر فقرا في العالم، الى الرئيس ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل للمحادثات التي تجري في قصر سل-سان-كلو قرب باريس.

وتخوض فرنسا المستعمر السابق، معارك ضد المجموعات المتطرفة في غرب افريقيا بقوة تضم 4 آلاف عنصر في اطار عملية برخان، لكنها تريد من الدول المتضررة ان تتحمل مسؤولية اكبر.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي بعد القمة: “يجب ان نكسب الحرب ضد الارهاب في منطقة الساحل-الصحراء”.

اضاف: “تقع هجمات يوميا، هناك دول حاليا معرضة للخطر، وعلينا ان نكثف جهودنا”.