الملك سلمان: عزمنا على مواجهة الفساد بعدل وحزم

اعتبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه وجه الوزراء والمسؤولين لتوفير الخدمات بجودة عالية للمواطنين.

وشدد عبد العزيز خلال الدورة السابعة لمجلس الشورى في مقر المجلس في الرياض على جهود مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في التنمية، مشيراً إلى تشكيل لجنة مكافحة الفساد.

وأضاف: “عزمنا على مواجهة الفساد بعدل وحزم، وتابع: “نسعى لتطوير الحاضر وبناء المستقبل والمضي قدماً في التحديث”.

وأشار عبد العزيز إلى أن المملكة تلعب دوراً مؤثراً في المنظمات الإقليمية والدولية، مجدداً الاستنكار والأسف الشديد تجاه القرار الأميركي بشأن القدس.

وأكد أن المملكة تعمل لمواجهة التدخلات في الشؤون الداخلية لدول الخليج.