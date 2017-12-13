بري: نعول كثيرا على المضي بوتيرة متسارعة في موضوع النفط

أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في الاربعاء النيابي تعليقا على موضوع النفط ان “لا احد يقيد المجلس ونحن نعمل على الحفاظ على ثرواتنا”. وقال: نعول كثيرا على المضي بوتيرة متسارعة في موضوع النفط وأي تقدم بهذا الاتجاه هو مساهمة فاعلة وكبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي ومن الضروري أن يقوم المجلس النيابي والحكومة بدورهما في هذا المجال”.

ونوّه بري بالموقف اللبناني الجامع تجاه القدس، وقال: “ان لبنان كان بكل مؤسساته وأطيافه صفًّا واحدًا في موقف يجب المحافظة والتأسيس عليه لمواجهة كل الاستحقاقات”.

وشدد بري على ان “استهداف القدس هو استهداف للبنان وللقضية الفلسطينية وما يجري هو جزء من مشهد المنطقة”.