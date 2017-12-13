نتانياهو: لست منبهراً ببيان القادة المسلمين حول ​القدس

أكّد رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنّه “ليس منبهراً ببيان القادة المسلمين حول ​القدس​”، الّذين حثّوا فيه دول العالم على الإعتراف بالقدس الشرقية عاصمة ل​فلسطين​، عقب قمة طارئة ل​منظمة التعاون الإسلامي​.

وأعرب نتانياهو عن اعتقاده أنّ “العديد من الدول ستحذو حذو الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وتعترف بالقدس عاصمة ل​إسرائيل​”.

يُذكر أنّ ترامب، كان قد أعلن في خطاب من البيت الأبيض، أنّه “قرّر الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين. وأكّد أنّ “لإسرائيل الحقّ في تحديد عاصمتها”، مشدّداً على أنّه “يجب أن يحظى أتباع الديانات الثلاث بحرية العبادة في القدس”.