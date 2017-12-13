خوري: ما من شيء يدعو إلى قيام تشنج داخل مجلس الوزراء

أوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن أيا من الوزراء غير راغب في أن تكون جلسة مجلس الوزراء غير هادئة.

ولفت وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن ما من شيء يدعو إلى قيام تشنج أو خلاف داخل المجلس حتى بالنسبة إلى ملف النفط الذي كان حاضرا في مجلس النواب. وتوقع إلا تحصل عرقلة بشأنه، مؤكدا أن التوافق هو سمة العمل الحكومي.

وكشف خوري لـ”اللواء” انه سيوقع نهاية الأسبوع الجاري مع شركة ماكينزي المتخصصة بتقديم الاستشارات في ما خص الدراسة المتصلة بالورقة الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.