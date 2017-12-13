اجتماعات مفتوحة للحريري مع الكتل النيابية لدرس مشاريع إنمائية واستثمارية

علمت “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة سعد الحريري بادَر الى اجتماعات مفتوحة مع الكتل النيابية لدرس مشاريع إنمائية واستثمارية، ضمن جداول تَلحظ مشاريع موزّعة على المناطق.

وفي هذا الاطار عقد في السراي الحكومي اجتماع دام أكثر من 3 ساعات بين مجلس الانماء والاعمار ووفد من كتلة “التنمية والتحرير” بمشاركة وزراء المال علي حسن خليل والزراعة غازي زعيتر والتنمية الادارية عناية عز الدين.