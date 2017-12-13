الحريري استقبل قائد القيادة الأميركية في الشرق الأوسط وميشال فرعون

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي، قائد القيادة المركزية الاميركية في الشرق الاوسط الجنرال جوزف فوتيل في حضور السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد.

بعد اللقاء قالت ريتشارد: “أسعدتني عودة قائد المنطقة المركزية الوسطى الجنرال جوزف فوتيل، إلى بيروت معنا اليوم. لقد عدنا للتو من لقاء مع رئيس الحكومة، وأجرينا معه محادثة ممتازة عن التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة. وتحدثنا أيضا عن السبل التي يمكن من خلالها، للولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع، دعم لبنان في هذه الأوقات الصعبة. ففي الأسبوع الماضي على سبيل المثال، اجتمعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في باريس للاعتراف بدور رئيس الوزراء الحريري كشريك رئيسي في الحفاظ على وحدة لبنان واستقراره”.

وأضافت: “لقد لفتت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الانتباه إلى إعادة الحكومة اللبنانية تأكيد سياسة النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية، وأعادت الى الاذهان التزامات لبنان السابقة بقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القراران 1559 و1701. كذلك دعمت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان قادة لبنان السياسيين ومن ضمنهم رئيس الحكومة، الذين يمثلون جميع اللبنانيين والذين تحدثوا بصوت واحد للقول إن ازدهار الشعب اللبناني واستقرار هذا البلد يعتمدان على قدرته على تجنب الانخراط في الصراعات الإقليمية.

ومن جانبنا، نحن الولايات المتحدة، نواصل التزامنا الطويل الأمد بشعب لبنان ومؤسساته، بما في ذلك الجيش اللبناني. اما مع الجنرال فوتيل، فقد ناقشنا مع رئيس الحكومة وقائد الجيش، في وقت سابق اليوم، ثلاثة برامج جديدة لوزارة الدفاع الأميركية نحن في صدد الإعلان عنها اليوم. هذه الأنظمة التي تقدر قيمتها بأكثر من مئة وعشرين مليون دولار، تشمل ست طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز MD 530G، وست طائرات بدون طيار جديدة من طراز Scan Eagle، بالإضافة الى أحدث أجهزة اتصالات والرؤية الليلية. هذه المعدات المتقدمة، ستساعد الجيش في بناء قدراته الثابتة والقوية من اجل القيام بعمليات حماية الحدود ومكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان وشعبه”.

ورحبت “مرة ثانية بعودة الجنرال فوتيل الى لبنان، وهذا مثال عظيم آخر على دعمنا للبنان وللجيش اللبناني”.

من ناحيته قال فوتيل: “شكرا حضرة السفيرة، واسمحي لي ان اعبر عن سروري بالعودة الى بيروت وان تكون لي فرصة لقاء رئيس مجلس الوزراء اضافة الى قائد الجيش صباح اليوم. سوف اكرر ما قالته، لقد اجرينا محادثات ممتازة واعتقد اننا بدأنا باتخاذ بعض الخطوات للمضي قدما في تمتين علاقاتنا. في النهاية يمكنني ان اقول اننا فخورون جدا بشراكتنا مع القوى اللبنانية المسلحة، وهم محترفون وفعالون ويضعون مصلحة الشعب اللبناني نصب اعينهم، وانا هنا اتحدث نيابة عن القيادة الوسطى الاميركية، ونحن فخورون جدا بأدائهم ويسرنا أن نكون شركاء لهم”.

واستقبل الحريري وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي قال بعد اللقاء: “تناولنا تفعيل الانتاجية في الحكومة انطلاقا من مسلمات الدستور والبيان الوزاري وتثبيت الاستقرار السياسي بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بالفعل وليس بالقول، كما قال الرئيس سعد الحريري، إضافة الى تثبيت قرار إجراء الانتخابات، وهذا ما ينتظره الناس”.

كذلك استقبل الحريري رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت واطلع منه على اوضاع الشركة والتحضيرات القائمة لموسم الاعياد، “مع العلم ان الحركة استعادت نشاطها وزخمها بعد الازمة التي مررنا بها”.