السفير السعودي لوفد نقابة الصحافة: المملكة كانت ولا تزال حريصة على استقرار لبنان وأمنه

أكد السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب حرص المملكة العربية السعودية على العلاقة التاريخية التي تربطها مع لبنان وكل اللبنانيين، ومحبة المسؤولين في المملكة للبنان وابنائه، وان المملكة كانت ولا تزال حريصة على استقرار لبنان وامنه والتعددية التي يمتاز بها.

وتحدث السفير خلال زيارة قام بها ظهر اليوم نقيب الصحافة عوني الكعكي مع وفد من النقابة الى مقر السفارة، وتناول المجتمعون الوضع في لبنان والمنطقة والعلاقة المميزة التي تربط البلدين.

وتابع الكعكي قائلًا: “نم المهم أن يكون للمملكة سفير يمثلها في لبنان على رأس البعثة الديبلوماسية السعودية، لتاريخية العلاقة التي تربط البلدين، خصوصا أن المملكة العربية تحتضن جالية لبنانية كبيرة يصل تعدادها الى نصف مليون لبناني، تؤكد من خلال نجاحاتها الحضور اللبناني في ظل رعاية كريمة من المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان والشعب السعودي”.

وعرض النقيب مع السفير وأعضاء مجلس النقابة دور الصحافة اللبنانية في تعزيز العلاقة بين البلدين وتنقيتها، هذا الدور الذي أكده المسؤولون السعوديون على مر تاريخ، وهي علاقة منذ قمة الرياض السداسية عام 1976 الى المؤتمر الوطني في الطائف الذي عقد بمبادرة عربية وسعودية، الى الدعم الذي تقدمه المملكة للبنان وشعبه في كل الميادين، وخصوصا الميادين السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا المجال أكد الكعكي استعداد النقابة والصحافة اللبنانية الدائم لمؤازرة هذا الدور وإنجاح مهمة السفير الجديد الشاب الاستاذ وليد اليعقوب.