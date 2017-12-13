فرعية اللجان تابعت القراءة النهائية لمشروع قانون المعاملات اللالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة ظهر الأربعاء برئاسة النائب سامر سعادة، وحضور النائب بلال فرحات.

كما حضر الجلسة ممثلا وزارة العدل القاضيان وسيم الحجار وأيمن احمد، ممثلو وزارة الداخلية والبلديات: الرائد ألبير خوري، النقيب جهاد فحص، الملازم أول آيات الصلح والقاضي ناجي سرحال، ممثلا وزارة الدفاع الوطني الرائد المهندس حسام حسيكي والنقيب محمود عثمان، ممثلة وزارة الاتصالات المحامية نسرين حرب، ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتورة ليندا قاسم، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور علي برو، ممثلا مصرف لبنان الدكتور علي نحلة والمحامية كارين شرتوني، ممثلو نقابة المحامين المحامون شربل شبير، ألين نمار وميرنا ملاك.

وتابعت اللجنة اجراء قراءة نهائية لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وستكمل في الجلسات الاحقة.