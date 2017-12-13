أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 كانون الأول 2017

أسرار الآلهة – النهار

مرة جديدة تعرض على مجلس الوزراء خطة لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني.

تم الاتفاق قبل أكثر من شهر على الاسم الذي سيتولى رئاسة جمعية تراخيص الامتياز قبيل تسلم شارل عربيد رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

فشل أحد الوزراء السابقين في مهمة إجراء تعديلات على تعيينات قوى الأمن الداخلي لتطال الروم الارثوذكس بعد شكوى المطران عوده من تغييب الطائفة من المواقع.

تحدثت أوساط قريبة من رئيس الحكومة بأنه لن يأتي على ذكر حزب “القوات” في إطار “بق البحصة” لكنه لن يرحم آخرين.

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أسرار الجمهورية

مازال إنعدام الثقة موجوداً بين فريقين سياسيّين بارزين، على رغم التقارب الذي حصل بينهما خلال الأزمة الحكومية الأخيرة.

سألت أوساط إقتصادية عن التسرُّع في إنشاء صندوق سيادي للنفط من الآن مع أنه يُكلّف الدولة مصاريف موظفين ولن يدخل إليه دولار واحد قبل عشر سنوات على الأقل.

تواظب شخصية سياسية على توجيه الإنتقادات على رغم وجودها ضمن التوافق السياسي الحاصل.

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أسرار اللواء

غمز : بدأت حملة انتخابية في منطقة جبلية بشكل مكشوف، ويرجح أن تشهد ولادة ثلاث لوائح..

لغز : يتردد أن تهدئة حصلت بين قطب نيابي سابق ووزير سيادي..بتشجيع من مرجعية عليا!

همس : ينشط سفراء لمعرفة مسار الموقف الرسمي، بعد المحاولات الجارية لتحويل لبنان إلى ساحة مواجهة..

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خلف الكواليس – الشرق

من المقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد الخميس في القصر الجمهوري في بعبدا… وفي السياق اكد مصدر وزاري لــ «الشرق» انه لم توجه للوزراء حتى بعد ظهر امس دعوة ولم يتم توزيع جدول الاعمال…

اكد مصدر في «المستقبل» ان وزير العدل السابق اشرف ريفي سيكون في صلب مقابلة الرئيس سعد الحريري في برنامج «كلام الناس» بالنظر الى سلسلة الافتراءات التي تطاول فيها على رئيس الحكومة ودوره…

نفى مصدر حزبي بارز شارك في اعتصام عوكر ان يكون منظمو الحشد الشعبي على علم مسبق بما جرى من صدام مع القوى الامنية، مشيرا الى ان التعليمات شددت على ضرورة المحافظة على سلمية التظاهرة…

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يقال في المستقبل

إن فضائية عربية أعدت وثائقيا عن رئيس لبناني سابق يروي تجربته في الحكم ويفترض أن يعرض قبل الصيف المقبل.