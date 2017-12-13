ماي: سيتم التصويت على الصيغة النهائية لـ”البريكست” قبل آذار 2019

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، أنّ “الصيغة النهائية من إتفاقية “البريكست” سوف يتمّ التصويت عليها في البرلمان.

وتوقّعت ماي، أن “يتمّ التصويت على الصيغة النهائية لإتفاق ​بريطانيا​ و​الإتحاد الأوروبي​ قبل آذار 2019″، مشيرةً إلى أنّه “سيتمّ متابعة الإتفاقية بعد أن تغادر بريطانيا الإتحاد، وذلك باتفاقيات أخرى تغطّي جميع الجوانب للعلاقات المستقبلية، وإذا ما كان الأمر يحتاج إلى تشريعات بريطانية جديدة”.