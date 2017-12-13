هكذا تحول رسائل “واتساب” الصوتية إلى نصوص

عندما تصلك رسالة صوتية على تطبيق “واتساب” وأنت موجود في مكان لا تستطيع تشغيلها، فأنت مضطر لتجاهلها حتى يتسنى لك سماعها لاحقاً.

تطبيق Transcriber سيغير طريقة تعاملك في مثل هذه المواقف.

يقوم التطبيق بتحويل الرسائل الصوتية في “واتساب” إلى نصوص، بطريقة سهلة وبسيطة.

بعد تنصيب التطبيق، اختر الرسالة الصوتية التي ترغب بقراءتها، ومن ثم انقر على خيار المشاركة، اختر تطبيق Transcriber، ستظهر لك شاشة تتضمن الرسالة على شكل نص.

التطبيق متوفر مجاناً لهواتف “أندرويد” على “غوغل بلاي”.