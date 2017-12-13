وزير الاستخبارات الإسرائيلي: إذا اقتضت الحاجة نعيد لبنان للعصر الحجري

هدد وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ «إعادة لبنان للعصر الحجري في حال حاول “حزب الله” الهجوم على إسرائيل بأوامر ايرانية». كذلك رسم خطًا أحمر جديداً قد يشعل المنطقة، وهو عدم السماح لإيران بإقامة مصانع لاسلحة متطورة لـ”حزب الله” في لبنان، الأمر الذي ادعى كاتس أن لبلاده معلومات حول هذا الامر، الذي قال بخصوصه انه اقترح تفعيل القرار الدولي 1701 المتعلق بتواجد حزب الله بلبنان بعد حرب تموز 2006 بمشاركة الولايات المتحدة، وقد تباحث الاسرائيليون بذلك مع الفرنسيين مؤخرًا ومع الاتحاد الاوروبي.

ولفت كاتس إلى أنه «اذا اقتضت الحاجة يمكن استعمال القوة العسكرية ضد “حزب الله”، وذلك في الاوضاع الحالية خاصة بعد خطوة الحريري بالاستقالة من الرياض»،التي وصفها بـ «المهمة في اسقاط ورقة التوت عن “حزب الله” وايران في لبنان وايضًا اقرار الجامعة العربية ان حزب الله منظمة ارهابية».