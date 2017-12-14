كندا تقرّ توريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا

كشفت المجلة الناطقة باسم الحكومة الكندية Canada Gazette، أن حكومة كندا وقعت على قرار يسمح بموجبه لأوكرانيا بشراء أسلحة كندية فتاكة .

ونشرت الصحيفة قائمة جديدة بالدول المسموح لها شراء أسلحة فتاكة من كندا ، وقالت: “أُضيفت أوكرانيا إلى قائمة الدول المسموح لها بشراء أسلحة نارية “.

وأشار القرار الحكومي إلى أن القائمة الجديدة تصبح سارية المفعول من اليوم الأول لتسجيل القرار لدى رئاسة الحكومة، أي منذ الأربعاء 13 ك1 2017.

ويشار في هذا الصدد إلى أن لجنة الدفاع الوطنية الكندية التابعة لوزارة الدفاع، عرضت على الحكومة منح أوكرانيا الحق بشراء أسلحة نارية كندية بشرط أن تلتزم كييف بمكافحة الفساد الإداري.