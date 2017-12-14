تحطم طائرة ركاب كندية

تحطمت طائرة ركاب على متنها 25 شخصا في كندا بعد فترة قصيرة من إقلاعها ليل الأربعاء 13 كانون الأول 2017.

وقالت الشرطة: “إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من مطار “فوند دو لاك” على بعد كيلومتر واحد من المطار”.

وتحدثت المعلومات الأولية عن إصابة عدد من الأشخاص من دون وقوع قتلى.

وقد بدأت وزارة النقل الكندية تحقيقا للوقوف على أسباب حادث تحطم الطائرة ” ATR-42″ ذات المحركين، التي تنتجها الشركة الفرنسية – الإيطالية ” ATR”، وتشير معلومات بأن الطيار قبل الحادث كان يخبر عن مشكلة في المحرك.