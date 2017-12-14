دولياتالخميس 14 كانون أول 2017 تحطم طائرة ركاب كندية تحطمت طائرة ركاب على متنها 25 شخصا في كندا بعد فترة قصيرة من إقلاعها ليل الأربعاء 13 كانون الأول 2017. وقالت الشرطة: “إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من مطار “فوند دو لاك” على بعد كيلومتر واحد من المطار”. وتحدثت المعلومات الأولية عن إصابة عدد من الأشخاص من دون وقوع قتلى. وقد بدأت وزارة النقل الكندية تحقيقا للوقوف على أسباب حادث تحطم الطائرة ” ATR-42″ ذات المحركين، التي تنتجها الشركة الفرنسية – الإيطالية ” ATR”، وتشير معلومات بأن الطيار قبل الحادث كان يخبر عن مشكلة في المحرك. كلمات مفتاحية: كنداالمصدر: وكالات