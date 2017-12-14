انتخابات المجلس العام الماروني السبت

تعقد الهيئة العامة للمجلس العام الماروني، جلسة عمومية متخصصة لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب، التاسعة والنصف من قبل ظهر غد السبت، في المقر الرئيسي للمجلس – في الكرنتينا.

وعند انتهاء الانتخابات، سيشارك الجميع في قداس الهي عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، يترأسه رئيس اساقفة بيروت المطران بولس مطر، في كنيسة السيدة “ام النور”، في مقر المجلس، في حضور القائم بالاعمال في السفارة البابوية المونسنيور ايفان سانتوس.