الزغبي: لا يمكن بناء الاستقرار في لبنان على نظام الأسد ونفوذ إيران

لفت الكاتب السياسي الياس الزغبي إلى الارتباط الضيّق بين السيادة وسياسة النأي بالنفس لأنّهما متلازمان ومن طبيعة وطنيّة واحدة.

وقال في تصريح: “إن نأي لبنان بنفسه عن حروب المنطقة وصراعاتها يعني تثبيت سيادته على حدوده فلا تبقى سائبة، وتثببت قراره المستقلّ فلا يتأثّر بمحور، وتثبيت سلطته على كلّ مكوّناته فلا يسمح بتدخّل فريق لبناني في شؤون الدول الأُخرى”.

وأضاف: “لا يمكن بناء الاستقرار في لبنان على ربطه بمتحرّكَين: نظام الأسد ونفوذ إيران، فهما معرّضان للاهتزاز في أيّ لحظة، بل إنّ الاستقرار الحقيقي يقوم على ثابتتين: السيادة ومكافحة الفساد. وعلى هذا الأساس يجب أن يقوم استحقاق الانتخابات المقبلة، وليس على أيّ معادلة أُخرى”.