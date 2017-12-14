محفوض: لا يظنن أحد أن الفريق الرافض لسلاح “حزب الله” سيأفل دوره

اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض في تصريح، أنه قد يكون اصطفاف 14 آذار و8 آذار إندثر بفعل المتغيرات والتطورات، لكن لا يظنن أحد أن الفريق الرافض لسلاح “حزب الله”، وهو يمثل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، سيأفل دوره. وعليه فإن عنوان الانتخابات المقبلة ستكون بين خطين: فريق مع السلاح خارج الشرعية وفريق ضد أي سلاح خارج شرعية الدولة.

وقال: “كل من سيخوض الانتخابات النيابية حليفا مع أي من المكونات التي يديرها “حزب الله”، عليه ان يعلم انه بذلك يكون قد أخرج نفسه من الفريق الاستقلالي وبات منضويا مع الفريق الآخر، وهذا الامر لا مساومة او مسايرة فيه فالمسألة ليست إنتقائية ومزاجية فأنت إما هنا وإما هناك”.