الحريري حريص على عدم “إحراق المراكب”.. و”إختبار” النسخة الجديدة من التسوية يبدأ اليوم

يتزامن إحياء عمل الحكومة اللبنانية اليوم للمرة الأولى بعد أزمة إستقالة رئيسها سعد الحريري التي انفجرتْ في 4 ت2 الماضي، وانتهتْ رسمياً في 5 الجاري ، مع ملامح مسعى لضمان انتظام الوضع السياسي وفق ضوابط تتيح نقْل معالجة ما بقي من ذيول مرحلة الإستقالة على مستوى العلاقات الداخلية الى “الغرف المغلقة”، بما يسمح باختبارٍ فعلي للنسخة الجديدة من التسوية التي قامتْ على نقطةِ ارتكازٍ عنوانُها “النأي بالنفس” عن أزماتِ المنطقة وصراعاتها وعن التدخل في شؤون الدول العربية.

وشكّل إرجاء الرئيس الحريري (الى أجَل غير مسمى) إطلالته التلفزيوينة التي كانت مقرَّرة لـ”يبقّ فيها” ما وصفه بأنه “بحصة كبيرة” حول مَن “طَعَنَه في الظهر” إبان أزمة الإستقالة، إشارةً واضحة الى رغبةٍ في تفادي تأجيج المناخ مع بعض القوى السياسية التي يَعتبر أنها أدتْ أدواراً سلبية في ملف الإستقالة، وسط مُلاحَظةِ أوساطٍ متباعة ان لقرار تأجيل “الكلام الكبير” اعتبارات محلية وأيضاً سعودية ، بما يعكس حرص زعيم تيار “المستقبل” على عدم إعتماد سياسة “حرق المراكب” في علاقاته.

وتوقفت الأوساط المتابعة عبر صحيفة “الراي” الكويتية، في الوقت نفسه، عند أن التوتّر بين “المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية”، لم يجد طريقه بعد الى التبريد الكامل، بدليل “المناوشات” المستمرّة عبر الشاشات والتي بدأتْ تثير تفاعلاتٍ في أكثر من اتجاه، الأمر الذي قد يفرض على الطرفين الذهاب الى مُكاشَفةٍ خلف الكواليس.

وشكّلتْ مشاركة الحريري في منتدى الحوار الذي نظّمه مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط في بيروت أمس، مناسبةً أكد فيها إرجاء إطلالته التلفزيونية ، موضحاً انه لم يحدد في الأساس موعداً للمقابلة مع الإعلامي مارسيل غانم “بل قلتُ إنه في يوم من الأيام سأقوم بإجرائها وبقّ البحصة”، قبل أن يتحدّث عن موضوع “النأي بالنفس”، مؤكداً أنه “مبدأ مهمّ للغاية ومَن لا يحترم هذا المبدأ فسيكون اللوم عليه ولن نسمح بأن يدفع الشعب اللبناني الثمن”، لافتا إلى “أن اي فريق سياسي يريد تحقيق الإستقرار وتحقيق مصالح لبنان الاقتصادية فعليه ان يلتزم بتطبيق سياسة “النأي بالنفس”.

واذ شدد على أنه ستكون لديه خطوات محدَّدة لضمان احترام وتطبيق سياسة “النأي بالنفس”، قال الحريري: “موقف الولايات المتحدة ودول أوروبا تجاه “حزب الله” واضح والجميع يطالبون بحوار وطني وعلينا ان ننظر الى هذا الحوار بشكل جدي، ومسألة “حزب الله” هي أكبر من لبنان وهي مسألة اقليمية ويجب عدم لوم لبنان على هذا الوضع”، لافتاً الى “أن بعض المسائل حصلتْ في الجنوب واتخذتُ شخصياَ مع الرئيس ميشال عون خطوات في هذا الصدد”، في إشارة الى زيارة قائد ميليشيا “عصائب أهل الحق” العراقية قيس الخزعلي للحدود الجنوبية…

من جهتها، أشارت صحيفة “الأنباء” الكويتية، إلى أنه وإلى جانب المتابعة اللبنانية لمؤتمر الدول الإسلامية في إسطنبول ، نصرة لمدينة القدس ، تركز الاهتمام على جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، وبالتحديد على موضوع “النأي بالنفس” الذي قرر وزراء حزب “القوات اللبنانية” إثارته في الجلسة، مع المطالبة بموقف حكومي رسمي تجاه الخرق الذي تمثل في ظهور رئيس “عصائب أهل الحق” العراقية قيس الخزعلي في جنوب لبنان بلباسه العسكري.

بدورها لفتت صحيفة “الجريدة” الكويتية، إلى أن قرار الحريري تأجيل الإطلالة التلفزيونية لـ”بق البحصة”، رسم تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى التريث وعدم إجراء المقابلة.

وقالت مصادر سياسية رفيعة لـ”الجريدة“، إن “الحريري قرر تأخير الإطلالة، بعدما لمس عنف الحملات الكلامية المتبادلة بين تيار “المستقبل” وحزب “القوات اللبنانية” على وسائل التواصل الإجتماعي”، مضيفة أن قرار التأجيل اتخذ في اجتماع عقد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء ضم إلى الحريري عدداً قليلاً من مستشاريه السياسيين.

وكشفت المصادر أن “الاجتماع تطرق إلى جدوى الكشف في التوقيت الحالي عن المتآمرين على الحريري ، وما يمكن أن يرافق ذلك من توتر بين القاعدتين الشعبيتين للحزبين”، مشيرة إلى أن “أحد المستشارين عرض على رئيس الحكومة ما آلت إليه الأمور على وسائل التواصل الإجتماعي من شتائم وتهجم وتذكير بالماضي”.

ولفتت إلى أن “الحريري قرر تأجيل المقابلة، رغم معارضة بعض المستشارين هذا الخيار، لرغبته بعدم توتير الأجواء في فترة الأعياد”، مضيفة أنه ختم الاجتماع بالقول: “كل شي بوقتو حلو”.

وكان مقدم برنامج “كلام الناس” الإعلامي مرسال غانم غرّد، صباح أمس الأول، على “تويتر”، قائلا: “رئيس الحكومة سعد الحريري سيكون ضيف “كلام الناس”، يوم الخميس 21 ك1″، ليعود ويغرد، صباح أمس معلنا أنه “نزولاً عند رغبة الرئيس الحريري الذي كان قد أعلن عن نيّته بقّ البحصة عبر كلام “الناس”، فقد تمّ تأجيل موعد الحلقة الى موعد قريب جداً يعلن عنه في حينه”، إلا أن الحريري نفى، أمس، في تصريح له، خلال حوار مع مؤتمر معهد “كارنغي” في أوتيل “فينيسيا”، ما جاء في تغريدة غانم حول تحديد موعد للحلقة، قائلاً: “قلت إنه في يوم من الايام ستكون لي مقابلة مع مرسال غانم ، ولكنني لم أحدد أيّ يوم”.

واعتبرت مصادر سياسية لـ”الجريدة“، أن “كلام الحريري عن الحلقة هو بمثابة إخراج لقراره التأجيل”.