لسنا من دعاة المحاصصة… واكيم: لتبقى القوى الأمنية خارج زواريب السياسة

أكد مرشح “القوات اللبنانية” عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة بيروت الأولى عماد واكيم، اننا “لسنا من دعاة المحاصصة فهي تقصي الكفاءات وتؤدي الى تراجع اداء المؤسسات”.

واضاف واكيم عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “اما وقد تم الاتفاق على توزيع الحصص في قوى الأمن الداخلي واقصاء الأرثوذكس، فهذا ما لن نرضاه أبداً. يظن البعض ان رائحة الانتخابات تفوح في هذا الاقصاء والمطلوب خلق مشكلة لدى الطائفة، ثم حلّها عن طريق “أحدهم” من اجل تحويله الى “سعادة البطل”….

وختم: “لذا نضم صوتنا الى المطران عودة في مطالبة الأصدقاء المعنيين المبادرة فوراً الى تصحيح الخلل بالشكل المستقيم كي تبقى القوى الأمنية خارج زواريب السياسة والصفقات، وتبقى مصدر ثقة لجميع اللبنانيين”.