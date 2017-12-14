أخطر عصابات السطو المسلح في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الحالي، تعرضت عدة صيدليات ومحل تجاري في محافظة جبل لبنان، لعمليات سطو مسلح ليلاً، من قبل شخصين مجهولين ومقنعين على متن دراجة آلية، أقدما في إثنتين منها في محلة الدورة على إطلاق النار وإصابة مواطنَين بجروح.

على أثر ذلك، قامت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بإجراء الاستقصاءات والتحريات المكثفة وتمكنت من تحديد هوية الشخصين المذكورين وتوقيفهما، وتبين أنهما كل من:

_ ع. ع. (مواليد عام 1988، لبناني)

_ ع. ق. ( مواليد عام 1994، لبناني)

بتاريخ 10/12/2017 قامت قوة من الشعبة بعملية نوعية ومتزامنة، اسفرت عن توقيف الأول في مدينة صيدا والثاني في محلة الجميزة، وضبط بحوزتهما مسدسين حربيين.

بالتحقيق معهما اعترف الثاني بتنفيذ 5 عمليات سلب بقوة السلاح وهي: سلب مواطن في السوديكو بمفرده، وعمليتين بالاشتراك مع الأول وهي من داخل صيدلية “Family” بالحدث ومحل “Aloha” في محلة الدورة، إضافة الى سلب صيدلية “Clinique” في محلة بئر حسن وصيدلية “Saint Vincent” في محلة الدورة، بالاشتراك مع المدعو: ع. ع. ( مواليد عام 1988، لبناني). كما اعترف انه أقدم خلال عمليتي سلب محل “Aloha” وصيدلية “Saint Vincent” على اطلاق النار وإصابة الموظفَين فيهما.

كما اعترف الاول بما نسب إليه.

بتاريخ 13/12/2017 أوقفت دورية من الشعبة المدعو: ع. ع. المذكور في محلة حارة حريك الذي اعترف بما نسب إليه.

أودع الموقوفون القضاء المختص بناءً على إشارته.