شبكة ترويج مخدّرات ضحيتها طلاب الجامعات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، لتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وبخاصة بين الشبان اليافعين وطلاب الجامعات، تمكنت قوة منها من تحديد هوية ومكان تواجد إمرأتين تنشطان في هذا المجال وتوقيفهما، وهما كل من:

_ هـ . ش. ( مواليد عام 1967، سورية)

_ س. ط. ( مواليد عام 1971، لبنانية)

بتاريخ 10/12/2017 قامت قوة خاصة من الشعبة بعملية رصد ومتابعة أسفرت عن توقيفهما بالجرم المشهود في محلة الحازمية، في خلال قيامهما بتسليم المخدرات الى أحد الزبائن، وضبطت بحوزتهما حوالي 2 كلغ من مادة حشيشة الكيف، و 4 لفافات ورق موضب بداخلها كمية من مادة الكوكايين، إضافة الى مبلغ مليوني ل.ل.

بالتحقيق معهما اعترفتا بترويج المخدرات لعدد كبير من المواطنين ولا سيما طلاب الجامعات بالاشتراك مع كل من:

_ ح. غ. ( مواليد عام 1992، لبناني)

_ ا. ا . ( مواليد عام 1991، لبناني)

بتاريخ 11/12/2017 تمكنت قوة من الشعبة من توقيفهما في مدينة بعلبك.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما.

كما تم توقيف أحد زبائنهم في البترون وهو: ط. س. (مواليد عام 1986، لبناني)

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف شركائهم.