محليات

جنبلاط: قبل الشروع في اعمال البنى التحتية المكلفة عالجوا قضية شركات جباية الكهرباء

 

 

غرّد النائب وليد جنبلاط قائلا: “قبل الشروع في اعمال البنى التحتية الضخمة والمكلفة، عالجوا قضية شركات جباية الكهرباء وصيانتها. اما وقد قسمت مناطق لا نريد في الجبل تحمل مشاكل مناطق اخرى، واذا كانت هناك شركات متعثرة فلا بد من معالجة الخلل من أجل مصلحة المواطن ومصلحة العمال سويا”.

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وليد جنبلاط
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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