بعد 5 أيام على اختفائها في إدمنتون.. لا يزال مصير اللبنانية الكندية مجهولا

لا يزال مصير الكندية من أصل لبناني ناديا عطوي مجهولا بعد مرور خمسة أيام على اختفائها الغامض في أحد منتزهات إدمنتون في وسط كندا الغربي.

وكانت الشرطة وجدت سيارتها في حفرة داخل المنتزه وفيها هاتفها الخليوي ومحفظتها وبعض الأغراض الشخصية. ووجه ذووها الأربعاء نداءات مؤثرة يدعونها فيها للاتصال بهم والعودة إلى منزلها.

وناديا التي تبلغ 32 عاما، هي مدرسة في إحدى مدارس إدمنتون العربية ومتزوجة وأم لطفل.