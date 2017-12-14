محلياتالخميس 14 كانون أول 2017 جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا… والرياشي: “مهضومة الحكومة” بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون وعلى جدول الأعمال 145 بندا. كما إلتقى الرئيس عون رئيس الحكومة سعد الحريري قبيل جلسة مجلس الوزراء. واشار وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان المحافظين يتم تعينهم من قبل الحكومة، أما مجلس ادارة تلفزيون لبنان فهناك آلية يجب اعتمادها وهو ينازع، والحكومة ترفض السير بالالي.. ولفت الرياشي قبيل جلسة الحكومة في قصر بعبدا، الى انه لدينا ملاحظات تقنية بسيطة على بند تلزيم البلوكات النفطية. وقال ممازحاً: “مهضومة الحكومة عندما نطرح تعيينات وفق الآلية لا تمر ولكن تعيينات من دون آلية تطرح على جدول الاعمال وتقر. وبدوره، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، في تصريح له قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّ ” لا ملاحظات لدينا على بند تلزيم البلوكات البحرية”. كلمات مفتاحية: الرياشيمجلس الوزراءالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية