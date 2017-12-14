جلسة ​لمجلس الوزراء​ في بعبدا… والرياشي: “مهضومة الحكومة”

بدأت جلسة ​مجلس الوزراء​ في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ​ميشال عون​ وعلى جدول الأعمال 145 بندا.

كما إلتقى الرئيس عون رئيس الحكومة سعد الحريري قبيل جلسة مجلس الوزراء.

واشار وزير ​الاعلام​ ​ملحم الرياشي​ الى ان المحافظين يتم تعينهم من قبل الحكومة، أما مجلس ادارة ​تلفزيون لبنان​ فهناك آلية يجب اعتمادها وهو ينازع، والحكومة ترفض السير بالالي..

ولفت الرياشي قبيل ​جلسة الحكومة​ في ​قصر بعبدا​، الى انه لدينا ملاحظات تقنية بسيطة على بند تلزيم البلوكات النفطية.

وقال ممازحاً: “مهضومة الحكومة عندما نطرح تعيينات وفق الآلية لا تمر ولكن تعيينات من دون آلية تطرح على جدول الاعمال وتقر.

وبدوره، أكّد وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، في تصريح له قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّ ” لا ملاحظات لدينا على بند تلزيم البلوكات البحرية”.