حسن: فلسطين ارض عربية والقدس روحها

أكد شيخ طائفة عقل الموحدين ​الدروز​ ​نعيم حسن​، في كلمة له في افتتاح ​القمة الاسلامية​ ​المسيحية​ في ​بكركي​، “ان المكان الذي تستقر فيه ​القدس​ بمعناها الشامل هي ضمائر وقلوب ووجدان المؤمنين وان كانت الدول الكبرى نحت في عصرنا منحى تمجيد القوة وتسير وفق مبدأ الجبروت والتسلط”.

وشدد حسن على “اننا نجتمع اليوم على كلمة الحق، وكلمة الحق لن يقوى عليها اي جبروت وكلمة الحق هي ان ​فلسطين​ ارض عربية والقدس روحها بكل ما تعنيه في التاريخ، وكلمة الحق ان ​الشعب الفلسطيني​ له حق بأرضه ومقدساته”، موجها رسالة الى العالم بالقول: كفى”، وأسف “ان المرجعية الدولية الراعية لحقوق الشعوب وتأمين السلام تكيل بمكلايين، وختم بالتأكيد “اننا بالصوت الواحد والضمير الواحد والإيمان الواحد نقول ان القدس مدينة السلام وانتم تجعلونها صاعقا للحروب”.