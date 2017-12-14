هايلي ستكشف عن أدلة تؤكد تسليح إيران لـ”ميليشيات الحوثيين”

قالت وسائل إعلام أميركية إن الإدارة الأميركية تعتزم الكشف عن دليل يؤكد أن إيران هي التي تزود ميليشيات الحوثيين في اليمن بالصواريخ والأسلحة.

وبحسب وسائل الإعلام، فمن المقرر أن تقدم المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في شهادة أمام وكالة الإستخبارات الدفاعية ، أدلة خاصة بمكونات صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.

كما ستقدم هايلي بحسب ما نقل عن مسؤولين في الإدارة، أدلة على إنتشار الأسلحة الإيرانية بما يمثل انتهاكا للعقوبات الدولية، ويكشف دورا مزعزعا لإيران في المنطقة وتهديدا لحلفاء واشنطن .

وكانت أنظمة الدفاع السعودية قد اعترضت صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن في الرابع من ت2 باتجاه مطار الملك خالد الدولى في الرياض .