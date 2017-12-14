أرقام خيالية لقتلى الروهينغا في ميانمار

كشفت منظمة “أطباء بلا حدود” عن أرقام مفزعة لقتلى أقلية الروهينغا المسلمة، خلال الشهر الأول من الحملة العسكرية غربي ميانمار بين 25 آب و25 أيلول الماضيين.

وقالت المنظمة: “إن6700 من الروهنيغا وفق أكثر التقديرات تحفظا قتلوا، بما في ذلك 730 طفلا تقل أعمارهم عن 5 سنوات”.

واعتبرت “أطباء بلا حدود” أن عدد الوفيات يساء تقديره على ما يبدو.

وأوضحت المنظمة أنها تحدثت إلى لاجئين في بنغلادش، التي فر إليها أكثر من 640 ألفا من الروهينغا منذ نهاية أغسطس، هربا مما تعتبره الأمم المتحدة حملة “تطهير عرقي”.