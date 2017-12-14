أسرار الصحف ليوم الخميس 14 كانون الأول 2017

أسرار الآلهة – النهار

أنجز السفير اللبناني المعيّن لدى واشنطن اجراءات التخلّي عن جنسيّته الأميركيّة.

إضافة إلى القمّة الروحيّة تستضيف بكركي أولاداً من مختلف الطوائف والمذاهب في عيد الميلاد حيث سيحتفلون معاً ويتناولون الغداء مع البطريرك.

تبيّن أن الكنائس المسيحيّة تمتلك نحو 24 % من مساحة بلدة القدس القديمة وفقاً لمؤسّسة القدس الدوليّة وتعمل اسرائيل على قضمها بالتواطؤ مع بطريرك الارثوذكس وهو يوناني.

عقد لقاء مناطقي لعدد من النوّاب الذين ترجح مصادر أن أحزابهم استغنت عنهم للاستحقاق المقبل وصحّ فيهم القول إن “المصيبة تجمع”.

***********************************

أسرار الجمهورية

لاحظ البعض أن دولة كبرى لم تتأثّر بالتصعيد ضدّها بل استمرت في تقديم الدعم الى دول معيّنة ومن ضمنها لبنان.

أكد أكثر من مسؤول سياسي وإقتصادي أن قطاعاً مهماً أثبت حتى الآن أنه الداعم الأول لمؤسسات الدولة في عزّ الأزمات ويلتزم القوانين الدولية المرعية الإجراء.

سألت مصادر مراقبة عن سبب الزيارة المتأخرة لمرجع روحي إلى مرجع حكومي فكان الجواب أن «السفر إلى الخارج أخّر الزيارة لا أكثر ولا أقلّ».

************************************

أسرار اللواء

غمز : نقل مرجع نيابي عن مرجع بارز بأن كل الأجواء اللبنانية والدولية مهيَّأة لإجراء الانتخابات في موعدها.

لغز : أبلغت جهة قيادية في حزب بارز ان التوجه المعمول به حالياً، يتفق مع التوجه الرسمي، على المستويات كافة، بما في ذلك الوضع جنوباً!

همس : ؤكد مصادر سياسية رفيعة ان ما بعد بيان «النأي بالنفس» غير ما قبله بالنسبة للتحالفات السياسية والانتخابية.

******************************************

خلف الكواليس – الشرق

اكد مصدر وزاري لـ«الشرق» انه من السابق لاوانه الحديث عن لقاء قريب ومباشر بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، رغم ان الحريري لم ولن يقفل ابوابه بوجه احد…

جزم قيادي في «التيار الحر» ان العلاقة الممتازة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ستنعكس ايجابا على العلاقات بين «المستقبل» و «التيار الحر» وتفتح الباب واسعا امام تحالفات في الانتخابات المقبلة.

سارع نواب وقيادات في حزبين سياسيين الى نفي ان يكونا مستهدفين في كلام الرئيس الحريري وبانه «سيبق البحصة». وقد علق قيادي في «المستقبل» قائلا: اللي تحت باطو مسلة بتنعرو»؟!

****************************************

يقال في المستقبل

إن ديبلوماسيا مخضرما توقف أمام التطورات السورية الأخيرة وخصوصا منها ما يتعلق بمصير رئيس النظام بشار الأسد معلقا عليها بالقول : يبدو أن ساعة الرحيل قد دنت

**************************************