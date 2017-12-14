قوى الامن: توقيف عصابة بيع قطع وسلاسل ذهبية مزيفة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لمفرزة إستقصاء البقاع في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام اشخاص في منطقة البقاع الاوسط ببيع قطع وسلاسل ذهبية مزيفة عن طريق الاحتيال، حيث يتصل أحدهم عبر تطبيق ” واتس اب” من رقم هاتف سوري، ويعرض على الضحية بيعه كمية من الأساور والسلاسل من الذهب بنصف قيمتها الحقيقية، بحجة أنها سورية وغير ممكن بيعها هناك. وبعد تسليمه قطعة غير مزورة يتم ترتيب موعد لتسليمه كامل البضاعة وأخذ ثمنها ليتبين لاحقا أنها مزيفة، ثم يتوارى أفراد العصابة عن الأنظار.

نتيجة المتابعة الحثيثة تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من معرفة هوية ومكان تواجد أفراد العصابة وتوقيفهم، بمؤازرة دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في محلة الزلقا، وهم كل من:

_ إ. أ. ( مواليد عام 1991، سوري)

_ ع. ش. ( مواليد عام 1996، سوري)

_ ح. إ . ( مواليد عام 1988، سوري)

وضبط بحوزتهم: 117 سوارا، و 60 سلسالا، و 23 خاتما، جميعها من الذهب المزيف.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

وقد تعرف عليهم أحد المواطنين الذي تعرض لعملية احتيال من قبلهم، واتخذ بحقهم صفة الادعاء الشخصي.

أودع الموقوفون مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم شراء الذهب من أشخاص مجهولين وغير موثوقين والوقوع ضحية الأسعار المغرية، وشرائها من محال الصاغة والحصول على فاتورة رسمية منها ( ششنة) تبين صفات القطعة ووزنها وثمنها، والابلاغ عن المشتبه بهم على الرقم 112 أو عبر خدمة بلغ على الموقع WWW.ISF.GOV.LB أو عبر مواقعنا على صفحات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و “تويتر”.