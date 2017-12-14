محليات

هيئة إدارة السير تنشر النموذج الجديد للوحات المركبات الذي سيتم إصداره

 

 

 

نشرت ​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لنموذج جديد من لوحات المركبات، معلنةً أنّه النموذج الجديد الّذي سوف يتمّ البدء بإصداره قبل نهاية هذا العام.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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