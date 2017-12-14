هيئة إدارة السير تنشر النموذج الجديد للوحات المركبات الذي سيتم إصداره

نشرت ​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لنموذج جديد من لوحات المركبات، معلنةً أنّه النموذج الجديد الّذي سوف يتمّ البدء بإصداره قبل نهاية هذا العام.

خلافاً للنموذج الذي تم تداوله عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أن هذا هو النموذج الجديد الذي سوف يتم البدء بإصداره قبل نهاية هذا العام pic.twitter.com/Ajfi1VH923 — التحكم المروري (@tmclebanon) December 14, 2017