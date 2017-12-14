مشروع قانون أميركي لمراقبة ممتلكات قادة إيرانيين

مرر مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون يطلب من وزارة الخزانة تقديم تقرير للكونغرس حول الموارد والأموال والممتلكات في المصارف الأميركية والأجنبية التي تعود لكبار القادة الإيرانيين.

وتضم القائمة المرشد الأعلى آية الله خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني بالإضافة إلى آخرين.

وحسب نص المشروع، فعلى التقرير أن يتضمن تفصيلا من الوزارة حول الطرق التي اعتمدها هؤلاء للحصول على هذه الأموال والممتلكات وأساليب استعمالها وصرفها.

ويتناول التقرير كذلك توصيات لتحسين قدرة وزارة الخزانة على خلق عقوبات جديدة ضد إيران وفرضها إذا ما طلب الرئيس الأميركي ذلك.

في تشرين الثاني الماضي، فرضت وزارة الخزانة عقوبات اقتصادية على أشخاص وشركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ويأتي ذلك عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في تشرين الأول سحب الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي، معتبرا أن الاتفاق، المتعلق بالبرنامج النووي لطهران والذي تم في 2015، هو “أحد أسوأ” الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة.