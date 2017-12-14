طقس غائم ومتقلب في اليومين المقبلين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس الجمعة غائما جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض بسيط على الجبال وفي الداخل مع تكون ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار صباحية متفرقة مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة فجرا على ارتفاع 1700 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب نسبيًا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط لليومين المقبلين.

-الطقس في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار محلية اعتبارا من المساء واحتمال تساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1700 متر واحتمال حدوث برق ورعد على الجبال.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاض بسيط على الجبال وفي الداخل مع تكون ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار صباحية متفرقة مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة فجرا على ارتفاع 1700 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتكون ضباب على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الأرز من -2 الى 8 درجات، في الداخل من 4 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة بين 50 و75%.

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 21 درجة.

-الضغط الجوي 767 ملم زئبق.