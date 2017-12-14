البيت الأبيض: لم يحن الوقت بعد للمفاوضات مع كوريا الشمالية

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن المفاوضات بين الولايات المتحدة و كوريا الشمالية لن تنطلق ما لم تغير بيونغ يانغ نهجها جذريا.

وقال متحدث بإسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض (لم يكشف عن إسمه)، إن الوقت الحالي ليس مناسبا على ما يبدو، لإطلاق محادثات مع كوريا الشمالية في ظل تجربة بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة، والتي أجريت في 29 تشرين الثاني الماضي.

وتظهر هذه التصريحات وجود خلافات عميقة في مواقف البيت الأبيض والخارجية الأميركية ، علما بأنها تأتي بعد يوم فقط من إعلان الوزير ريكس تيلرسون عن جاهزية وانشطن لخوض مفاوضات مباشرة مع بيونغ يانغ من دون شروط مسبقة، إذا كانت مستعدة لذلك من جانبها.