“الجديد” تُرمى بالحجارة.. مناصرون لـ”أمل” يحتجون على “الإساءة” للإمام الصدر

حاول مناصرون لحركة “أمل” اقتحام مبنى تلفزيون “الجديد” احتجاجاً على ما اعتبروه إساءة للإمام المغيّب موسى الصدر في برنامج “دمى كراسي” وأقدم عدد منهم على رمي الحجارة على المبنى مما تسبب بتحطيم زجاج فيه وإصابة أحد العاملين في القناة بجروح طفيفة.

وبعدما ناشدت إدارة “الجديد” الجيش اللبناني “للتدخل فوراً” نظراً الى أن “القوى الأمنية المتواجدة أمام مبنى غير كافية لحمايته” على حدّ تعبيرها، وصلت قوة من الجيش إلى مكان المبنى في منطقة وطى المصيطبة، وانضمت إلى عناصر قوى الأمن الداخلي لضبط الوضع، كما انتشرت قوات من الجيش على طول جسر سليم سلام وصولاً إلى أوتوستراد المدينة الرياضية.