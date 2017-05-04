مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية يستكمل اعماله في البيال

استكمل مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية اعماله في البيال بعد المراسم الافتتاحية الرسمية اذ انعقدت حلقة نقاش حول استعادة الجنسية تحت عنوان: “دبلوماسية الانتشار في خدمة الجنسية: حالات واجراءات” ادارها المدير العام للمغتربين هيثم جمعة. والقى رئيس اللجنة المختصة بالنظر في طلبات استعادة الجنسية القاضي ايمن عويدات كلمة شرح فيها آلية تقديم الطلبات.

وتحدثت المديرة العامة للاحوال الشخصية سوزان خوري عن عمل اللجنة المخولة دراسة ملفات استعادة الجنسية وبصفتها عضو اللجنة، وعن تسجيل وقوعات الاحوال الشخصية للمغتربين.

من جانبه المعتمد البطريركي في موسكو المطران نيفن سيقلي اثنى على دينامية الوزير باسيل. ومع التشديد على الثقافة الروحية اللبنانية، دعا سيقلي اللبنانيين الى العودة الى لبنان الذي وصفه بالبلد الاروع في العالم فيما قال عن مسقط رأسه زحلة انها الافضل على الكرة الارضية.

وشرح نائب رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل الحاج مسار تسجيل اللبنانيين عبر المؤسسة.

ومن المتحدثين شيم زهر وهو احد المستثمرين في القطاع التربوي في البرازيل وعبد الناصر الفاعي وهو من رجال الاعمال البارزين في البرازيل ومؤسس جمعيات اغترابية، والمحامي نبيه شرتوني عن اهمية تعلم اللغة العربية وهو الذي ابتكر طريقة تعليم اللهجة اللبنانية في المكسيك فيما تناولت الدكتورة لوز حرب دياز دور الجمعيات في تشيلي في تقريب اللبنانيين في الانتشار من بعضهم البعض ومن لبنان. وادلى المحامي الفرد فرحة المولود في الولايات المتحدة . كما كانت شهادة حياة للاعب كرة السلة راين زنبقة الذي انضم الى المنتخب اللبناني للشباب بعد استعادة عائلته الجنسية.

وركزت الحلقة الثانية التي ادارها المندوب السابق للجامعة العربية في فرنسا السفير ناصيف حتي على ابراز دور شخصيات الانتشار اللبناني السياسية بمشاركة سبعين سياسيا من وزراء ونواب ورؤساء بلديات ورجال دولة.

وتحدثت مجددا وزيرة خارجية مدغشقر بياتريس عطالله عن تصميمها التي ورثته عن والدها اللبناني، للعمل على تجاوز بلادها للمحنة التي عاشتها وعن التهديد الثقافي للجذور والقيم الثقافية الذي تشكله العولمة.

وفيما تحدث نائب وزير الخارجية اليونانية لشؤون المغتربين نيكولاوس كويك عن التجربة اليونانية في الاستثمار في الطاقات الاغترابية، تناول وزير الخارجية السابق في البرازيل فرانسيسكو رزق عن سبل التوصل الى طاقة اغترابية قوية متطرقا الى مسألة الربط بين الهوية اللبنانية وخدمة المصلحة الوطنية. من جهته تحدث الفونسو اميليو ماسو المبعوث الخاص لحاكم ساو باولو

التي تشكل عاصمة الانتشار اللبنانية والمتحدرين من اصل لبناني الذي لطالما ساهموا في عمران المدينة وازدهارها، وانتشروا في ارجاء البرازيل وسلعموا في تنميتها.

كما تحدث مفوض الشعب العام في فنزويلا طارق وليم صعب عن حياته كمتحدر من عائلة لبنانية وانخراطه في العمل السياسي في بلده.

واشارت المرشحة الى الانتخابات النيابية الفرنسية المحامية ساندرين ريشارد الى ضرورة ان يبذل اللبنانيون في الخارج جهدا خاصا لتمتين العلاقة مع الوطن الام من خلال جمعية او شبكة تتوسع مع الوقت. واستشهدت بقول للجنرال ديغول الذي قال ان فرنسا بأكملها تهتز عندما يهتز لبنان.

كذلك تطرق النائب الفدرالي المكسيكي الفريدو باخوس نيكولاس الى الآليات الفعالة لتبادل الخبرات عبر البلدان عبر اللجان المشتركة النيابية والمنصات الالكترونية والمبادرات.

واختتم اليوم الاول من المؤتمر بمنتدى اعلامي قدمته الاعلامية ريما مكتبي واداره الوزير السابق الياس بوصعب وتحدث فيه وزير الاعلام ملحم رياشي ورئيس تحرير الشرق الاوسط غسان شربل ورئيس مجلس ادارة بوبلي سيس ميديا الكس صابر ومديرعام الاقنية في ام بي سي علي جابر ومدير الابحاث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية كريم بيطار .

الوزير الرياشي اكد ان هناك مشروع قانون لتحويل وزارة الاعلام الى وزارة الحوار والتواصل وتأهيل البنية التحتية للوزارة لتكون جاهزة لاستضافة اي حوار بين كل الاطراف المتصارعة التي يمكنها ان تأتي الى لبنان وجاهزون لإستقبال الجميع بإستثناء إسرائيل . كما ستتحول وزارة الاعلام الى وزارة تواصل بين الوزارات .واعتبر ان الغاء وزارة الاعلام سيتم من خلال قرارات سوف تتخذ في مجلس الوزراء وسوف يرفع مشروع القانون في غضون شهر الى مجلس الوزراء على ان يبت مجلس النواب تغيير اسم الوزارة . كما سيتم تعديل للمادة ٥٨٣ عقوبات لجهة الغاء القدح والذم في حال ثبتت المعلومات الصحفية من خلال مشروع قانون سيحول الى المجلس النيابي في اقرب فرصة.

كما يجري السعي لتعديل قانون نقابة المحررين لكي تضم كل الاعلاميين اللبنانيين في كل العالم وستكون النقابة بطبعتها الجديدة ضامنة لحقوق المحررين. كما ان هناك مشروع قانون حول آداب المهنة. واعلن وزير الاعلام عن ولادة مجلس ادارة جديد لتلفزيون لبنان قريبا وسيتم تحويل التلفزيون الى تلفزيون تثقيفي كما انه سيعنى ايضا بالاغتراب اللبناني.

ولفت الى انه في مرحلة الانتقال الى الاطار الجديد للوزارة سوف يتم دعم الصحافة المكتوبة بمبلغ مادي يخصص يوميا للصحف على ان تتحول الوزارة الى رب عمل امام الضمان الاجتماعي لدفع تعويضات نهاية الخدمة للصحافيين المصروفين، على مدى سنتين.

من جانبه شربل اشار الى ان الافراد اللبنانيون ناجحون الا اننا فاشلون كشعب. واضاف: ان الصحافي اللبناني هو صحافي عربي داعيا المؤسسات الصحافية الى الاستثمار في العناصر الشابة.

وقدرة المؤسسات الصحافية التقليدية على ضمان الصدقية في الاخبار المتداولة عبر الاعلام الرقمي.

جابر اكد بدوره ان الصحافة التقليدية امامها فرصة تنقية كل ما يرد في مواقع التواصل الاجتماعي، ناعيا الصحافة الورقية.

اللبنانيون لا يزالون يشكلون ٥٠ بالمئة من الموظفين في قطاع الاعلان والاعلام، ويمثلون حتى الان قيمة مضافة الى المؤسسات المتلفزة.

الانتاج التلفزيزني التقليدي والرقمي بحاجة الى بنية تحتية للربط الاعلامي، تنطلق من لبنان الى العالم العربي.

بيطار الذي يعمل في فرنسا، قال انه على تلفزيون لبنان ان يضطلع بدور اساسي في السنوات المقبلة، في التخاطب مع المغتربين للترويج للبنان وايصال الصورة الايجابية، ما يحتم القيام بنقد ذاتي للطرق التي يتم خلالها مخاطبة العالم والخروج من الصور النمطية والكليشيهات.

واضاف بيطار انه لا يجب ان نكون مهووسين بصورتنا بل ان نكون واقعيين ونتمكن من استخدام كفاءات الافراد وتحويلها الى عمل فريق لبناء دولة قوية.

وختم صابر لافتا الى ان اللبنانيين الذي يعملون في المؤسسات الاعلامية الكبرى في الخليج ويمكن الاعتماد عليهم لتظهير صورة جميلة عن لبنان وفقا لخطة واضحة لخلق لبنان كعلامة فارقة. واشار الى ان التواصل مع المغتربين يتم بطريقة اسرع باعتماد وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت مداخلة لرئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز

شارل عربيد اكد ان ثمة استراتيجية رفعت الى مجلس الوزراء لجعل لبنان علامة فارقة داعيا الى التوافق عليها.