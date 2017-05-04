مشادة كلامية بين الحريري وميقاتي: ليت النجيب من الإشارة يفهم

رد رئيس الحكومة سعد الحريري على تغريدة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بالقول: “يبدو أنّ ميقاتي لم يفهم حجم الرسالة الّتي حصلت في بعبدا تجاه رئاسة مجلس الوزراء، فليت النجيب من الإشارة يفهم”.

وكان ميقاتي غرّد قائلاً: “ما نقله وزير الاعلام بالوكالة عن رئيس الحكومة استفزني لعدم الاطلاع الكافي على الدستور وما يصيب مقام رئيس مجلس الوزراء”. وتابع ميقاتي: لذلك اتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء بكل محبة واحترام واقول له” كفى يا سعد”.