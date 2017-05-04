مشادة كلامية بين الحريري وميقاتي: ليت النجيب من الإشارة يفهم

محلياتالخميس 04 أيار 2017 مشادة كلامية بين الحريري وميقاتي: ليت النجيب من الإشارة يفهمرد رئيس الحكومة سعد الحريري على تغريدة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بالقول: “يبدو أنّ ميقاتي لم يفهم حجم الرسالة الّتي حصلت في بعبدا تجاه رئاسة مجلس الوزراء، فليت النجيب من الإشارة يفهم”.ميقاتي للحريري: كفى يا سعدوكان ميقاتي غرّد قائلاً: “ما نقله وزير الاعلام بالوكالة عن رئيس الحكومة استفزني لعدم الاطلاع الكافي على الدستور وما يصيب مقام رئيس مجلس الوزراء”. وتابع ميقاتي: لذلك اتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء بكل محبة واحترام واقول له” كفى يا سعد”. يبدو أن الرئيس ميقاتي لم يفهم حجم الرسالة التي حصلت في بعبدا اتجاه رئاسة مجلس الوزراء، فليت النجيب من الإشارة يفهم.— Saad Hariri (@saadhariri) May 4, 2017كلمات مفتاحية:سعد الحريرينجيب ميقاتيالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية