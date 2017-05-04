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مشادة كلامية بين الحريري وميقاتي: ليت النجيب من الإشارة يفهم

رد رئيس الحكومة سعد الحريري على تغريدة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بالقول: “يبدو أنّ ميقاتي لم يفهم حجم الرسالة الّتي حصلت في بعبدا تجاه رئاسة مجلس الوزراء، فليت النجيب من الإشارة يفهم”.

ميقاتي للحريري: كفى يا سعد

وكان ميقاتي غرّد قائلاً: “ما نقله وزير الاعلام بالوكالة عن  رئيس الحكومة استفزني لعدم الاطلاع الكافي على الدستور وما يصيب مقام رئيس  مجلس الوزراء”. وتابع ميقاتي: لذلك اتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء بكل محبة واحترام واقول له” كفى يا سعد”.

 

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سعد الحريرينجيب ميقاتي
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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