بلدية انطلياس لموقع “القوات”: سنتابع موضوع شركات الـ”valet parking”

بعد موجة التعليقات التي أثارها الموضوع الذي نشره موقع “القوات اللبنانية” تحت عنوان “ماذا عن وقاحة أسعار الـ”Valet Parking”؟” والذي أثرنا فيه الأسعار التي تتقاضاها شركات خدمة الـ”valet parking” في منطقة إنطلياس، اوضح عضو البلدية هايك أسكارجيان كيف تجري الأمور.

وشرح أسكارجيان أنّ “شركتي “valet” تعمل في شارع المقاهي في أنطلياس إحداها تدعى “PMC” والثانية “Power”. الشركة الأولى (والتي ذكرناها في الموضوع) تتقاضى فقط 5000 ل.ل. مقابل خدمة ركن السيارة فيما شركة “Power” هي من تتقاضى 10000 و8000 ل.ل. مقابل هذه الخدمة”.

أما الملفت أنّ شركة “Power”، والتي يمتلكها مارون أيوب، لا تكتب إسمها على قمصان الموظفين لديها ولا تضع يافطة أمام المواقف التي تركن فيها السيارات فيظنّ المواطن أن شركة “PMC” هي من يتقاضى قيمة 10000 ل.ل. وهذا ما حصل معنا.



وأوضح أسكارجيان: “كشفت وزارة الإقتصاد عدّة مرّات على الأسعار التي تتقاضاها الشركتين لكن لا نعلم لماذا لم تحرّك ساكناً تجاه شركة “Power”. صحيح أن بلدية أنطلياس لم تتحرّك رسمياً تجاه هذا الموضوع لكن نعد المواطنين أننا سنتابع هذا الملف وسنتحرّك قانونياً لوضع حدّ لهذا التفلت في الأسعار”.

على أمل أن تضع البلدية حدّاً لهذا الفلتان بالأسعار لكي لا تبقى بعض شركات الـ”valet parking” تتصرّف كالمافيات.